Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi | Video 12.03.2024 | 14:17 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde binanın bodrum katında bulunan malzemelerin yanması sonucunda 1 kişi zehirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir neden dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, dumanlarda binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan zehirlenen 1 kişi de ambulansta tedavi altına alındı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.