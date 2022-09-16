Bodrum’da korkutan yangın! Lüks motoryat yandı | Video

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik motoryat, alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen yat, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Motoryattan çıkan dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.