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Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Mina Akişli okulunda anıldı | Video

Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Mina Akişli okulunda anıldı | Video

03.02.2025 | 12:33

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında babası ve babaannesiyle birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mina Akişli okulunda anıldı.

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında babası Şenol Akişli ve babaannesi Gülçin Akişli ile birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mina Akişli, öğrenim gördüğü Tuzla Çağrıbey Ortaokulu'nda düzenlenen törenle anıldı. 5. Sınıf öğrencisi olan Mina Akişli için okul arkadaşları ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan Okul Müdürü Avni Asil, "Kartalkaya'daki otel yangınında 78 vatandaşımızı kaybettik, onların acısını yaşıyoruz. Bu yangında 5 sınıf öğrencimiz Mina Akişli, babası ve babaannesiyle birlikte hayatını kaybetti. Mina, çok sevdiğimiz, yardımlaşmayı seven, okulunu, öğretmenlerini seven, derslerinde başarılı ve güler yüzlü bir öğrencimizdi. Onun acısı yüreğimizde derin bir yara oluşturdu. Ancak biliyorsunuz ki hayat devam ediyor. Adını içimizde yaşayacağız" dedi.

Mina Akişli'nin anısını yaşatmak için adının okul kütüphanesine verileceğini belirten Müdür Asil, "Önümüzdeki günlerde onun anısına etkinlikler yapacağız ve onu yaşatmaya çalışacağız. O kitap okumayı seven bir öğrenciydi. Onun adını okulumuzdaki kütüphaneye vereceğiz. Tabii ki bu süreç bizim için acılı olacak. Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Bu dönemin hepiniz için başarılı geçmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu. Törenin ardından, Mina'nın sınıfında oturduğu sıraya fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakılırken, sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

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