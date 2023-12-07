Video Yaşam Bozdoğan'da 99 bin 700 adet makaron ele geçirildi | Video
Bozdoğan'da 99 bin 700 adet makaron ele geçirildi | Video

Bozdoğan'da 99 bin 700 adet makaron ele geçirildi | Video

07.12.2023 | 11:42

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde toplamda 99 bin 700 adet makaron ele geçirildi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, K.M. ve C.A. isimli şüphelilere ait ev ve işyerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 80 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 19 bin 500 adet boş makaron olmak üzere toplamda 99 bin 700 adet makaron, 105 adet kesilmiş bandrol, 179 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 1 adet elektronikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutma makinesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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