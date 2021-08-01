Bozkırın ortasından kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor | Video
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Kars’ta Bozkırın ortasından kıvrılarak akan menderesler görenleri büyülüyor.
Kars'ın Selim ilçesinden geçen Selim menderesleri havadan görüntülendi. Selim ovasının ortasından sessizce akarak Kars Çayı'na karışan menderesler Bozkırın ortasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kuraklığın yaşandığı Kars'ta kavurucu sıcaklara rağmen etrafındaki yeşilliği koruyarak yaklaşık 5 kilometre akan Selim menderesleri bozkırın ortasında kıvrılarak akarken gökyüzünün mavisiyle bütünleşerek Kars Çayı'na dökülüyor. Kars'ta 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünen Selim menderesleri keşfedilmeyi bekliyor.