Video Yaşam Bulgar polisinin, gurbetçi aileye zorbalığı kamerada | Video

Bulgar polisinin, gurbetçi aileye zorbalığı kamerada | Video

Bulgar polisinin, gurbetçi aileye zorbalığı kamerada | Video
27.07.2021 | 15:51

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Bulgar polisinin kendi araçlarıyla Türkiye'ye gelmeye çalışan gurbetçilere yaptığı kötü muamele kameralara yansıdı. Polis memurunun durdurduğu gurbetçi aileye ait araca el koymaya çalıştığı, aracın içerisindeki gurbetçilerin ise, buna engel olmak için tepki gösterdikleri gözlendi.

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Avrupa'dan Türkiye'ye kara yoluyla gelen gurbetçiler Bulgaristan polisinin zorbalığı ile karşılaşıyor. Almanya'nın Mannheim şehrinden memleketleri olan Aksaray'a gitmek için yola çıkan Türk aile hız yapmadıkları halde Bulgar polisinin 'radara girdiniz' zorbalığı ile karşılaştı. Türk aileye kötü muamele yapan polis, daha sonra da zorla otomobil kontağına el koymak istedi.

Almanya'nın Mannheim şehrinde Aksaray'a gideceğini belirten gurbetçi Hakan Höyük, "Bulgaristan'a girdiğimizde benim kızım arabayı sürüyordu. Zaten süratli bir şekilde gitmiyorduk, yavaş gidiyorduk. Önümüzde ise seyir halinde bir tır vardı. Daha sonra Bulgar polisi aracımızı sağa çekmemizi istedi ve bizde aracımızı sağa çekip durduk. Ondan sonra yanımıza gelip hız yaptığımızı ve radara girdiğimizi söyledi. Bende hakkım olduğu için bunun kanıtını bana gösterin, dedim ve bana yok dedi. Bende cezamı yazın o halde gidelim biz dedim, yine kabul etmedi. Benden arabanın ruhsatını ve pasaportunu istedi. Bizde daha yeni kontrollerimizi yaptırdığımız için pasaportumu ve ehliyetimi vermek istemedim. Ellimde tutarak evraklarımı gösterdim ve daha o şekilde biz konuşurken ellini birden arabanın kontağına atıp aracımızın anahtarını almak istedi. O esnada bende anahtarı almaması için ellimi uzattım, kızımda anahtarı almaması için elini uzattı ve anahtarı alamadı. Ben de Bulgar Polisine dedim ki madem benim kimliğimi istiyorsun, sende bana kendi polis kimliğini göster çünkü yaka kimliği falan yoktu. Ondan sonra sert bir şekilde bize araçtan inin dedi ve bizde araçtan indik. Öbür arkadaşını yanımıza çağırdı, arkadaşı olan Bulgar polisine de aynı durumu anlattım. En sonunda bize buradan gidin dedi ve Alman Konsolosluğunu da arayacaklarını söylediler. Çünkü biz Alman vatandaşı olarak da görünüyoruz. Bu şekilde böyle bir durum ile karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

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