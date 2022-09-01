Bursa Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hayatı adeta felç ederken, Valilik ve Büyükşehir ve AFAD ekipleri tarafından yaşamın normale döndürülmesi için ilçede adeta seferberlik başlatıldı. Sele dair görüntüler yayınlanırken şehrin tüm sokaklarından akan sel sularının denize dökülmesi ile deniz renginin değiştiği de gözlemlendi.