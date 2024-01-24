Bursa'da 500 polisle 'huzur' uygulaması: 7 kişi yakalandı | Video
Bursa'da 500 polisin katılımıyla düzenlenen 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alınırken, trafik kurallarını hiçe sayan 37 araç sürücüsüne 152 bin lira idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi.
TRAFİK TERÖRÜNE MÜSAADE EDİLMEDİ
Öte yandan trafik polis ekipleri tarafından yapılan sabit yol uygulamasında da 882 araç kontrol edilirken, 37 araç sürücüsüne toplam 152 bin 076 lira para cezası uygulandı, 3 araç da trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını, ara vermeden devam edeceğini bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.01.2024 | 11:30
04:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 24.01.2024 | 10:43
02:55
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video 24.01.2024 | 10:34
06:15
01:12
Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video 24.01.2024 | 10:31
00:32
FETÖ’cü dolap faresi böyle yakalandı < Video 24.01.2024 | 10:38
01:13
Bursa'da 500 polisle 'huzur' uygulaması: 7 kişi yakalandı | Video 24.01.2024 | 10:25
02:21
01:52
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 24.01.2024 | 09:27
01:19
Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı | Video 24.01.2024 | 08:41
02:37
Sarıyer’de gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı | Video 24.01.2024 | 08:31
00:45
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.01.2024 | 08:31
05:28
Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti 23.01.2024 | 20:07
01:24
Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonu: 18 gözaltı | Video 23.01.2024 | 16:12
00:21
01:25
Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti | Video 23.01.2024 | 15:11
00:57
72 yaşındaki kadın darp edilerek öldürülmüş | Video 23.01.2024 | 14:15
01:14
01:03
Fren halatı kopan motosiklet duvara böyle tosladı | Video 23.01.2024 | 14:15
02:37
Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü | Video 23.01.2024 | 14:24