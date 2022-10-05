Video Yaşam Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video

Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video

05.10.2022 | 09:45

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Bursa’da oynanan amatör lig maçı sonrası ev sahibi takım taraftarları karşı takım servisine saldırıp zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bursa Amatör Küme takımlarından Soğukkuyu Spor Kulübü ile Körfez Spor Kulübü arasında oynanan maç sonrası kavga çıktı.

Ev sahibi takım tarafları karşı takım servisine tekme ve yumruklarla saldırarak zarar verdi. Gerginlik misafir takım taraftarlarını taşıyan minibüs şoförünün hızla uzaklaşmasıyla sona ererken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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