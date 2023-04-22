Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video
Bursa'da eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) ekiplerinin müdahalesi sonucu tilki yakalandı. Yarası nedeniyle veterinere götürülerek teslim edilen tilkinin araç çarpması sonucu bu hale geldiği tahmin ediliyor.
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