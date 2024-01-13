Bursa'da ilginç olay: 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video
Bursa'da 6 yaşındaki torununu belediye otobüsünde unutan babaannenin o anları araç kamerasına yansırken otobüsten inen babaanneye torununun el salladığı görüldü.
OTOBÜSÜN PEŞİNDEN KOŞUP SESİNİ DUYURAMADI
Babaanne torununu unutmasını fark etmesiyle birlikte otobüsün peşinden koşarak sesinin sürücüye duyurmaya çalıştı ancak başaramadı. Babaanne çaresiz bir şekilde Yavuzselim Polis Merkezi'ne giderek müracaatta bulundu. Çocuğun otobüste unutulduğu ise yolcular ve şoför tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Otobüs hareket müdürlüğüne götürülen 6 yaşındaki Umut Efe K.'ya meyve suyu ve tost ikram edilirken çevredekilerin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği polis merkezine yapılan müracaat sonrası tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekibi çocuğu alarak polis merkezine daha sonra ise Mevlana Mahallesi'nde olan ailesinin yanına götürerek teslim etti.
BABAANNESİ OTOBÜSTEN İNERKEN KÜÇÜK ÇOCUK EL SALLADI
6 yaşındaki Umut Efe K.'nın unutulduğu ve daha sonraki yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde babaannenin koltuğundan kalkarak otobüsten inerken torunun peşinde gitmeyerek koltuğu tekrar oturduğu ve babaannesine el salladığı görüldü.
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