Bursa'da trafik kazası can pazarı: Çok sayıda yaralı var

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Bursa'da servis minibüsünün otomobille çarpışıp yan yattığı kazada otoyol savaş alanına döndü. Kazada yaralanan çok 10'dan fazla kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa - İzmir - İstanbul - Ankara otoyolu üzeri Demirtaş viyadüğünde meydana geldi. İlk bilgiye göre servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp yan yattığı kazada 10'dan fazla kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Yolda baygın halde yaralı yatan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından sedyelerle ambulanslara taşınıp çeşitli hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı,