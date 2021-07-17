Bursa'da yatır mezarında esrarengiz olay! Şaşkına çeviren o anlar kamerada...
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Son dakika haberleri...Bursa'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı. O anlar kameralara yansıdı. Şahsın mezar içine girerek yattığı esrarengiz olayın sebebi ise öğrenilemedi...
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde Davutkadı Mahallesi'nde bulunan Kara Davut yatırında meydana geldi.
İddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süren polis ekiplerinin iknası sonucu yatırdan çıkarılan adam polis karakoluna götürüldü.