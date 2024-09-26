Video Yaşam Bursa'da yol verme tartışması kamerada | Video
Bursa'da yol verme tartışması kamerada | Video

Bursa'da yol verme tartışması kamerada | Video

26.09.2024 | 09:59

Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan gerginlik, araya diğer sürücülerin ve polisin girmesiyle son buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araya diğer vatandaşlar girdi. Sürücüler ise birbirleriyle tartışmaya devam ederek bölgeden ayrılmamaya ısrar etti. Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar bölgeden uzaklaştırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da yol verme tartışması kamerada | Video 00:43
Bursa'da yol verme tartışması kamerada | Video 26.09.2024 | 09:59
Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 03:20
Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 26.09.2024 | 09:39
Metro raylarına atlayarak koruma teline çıktı! O anlar kamerada | Video 00:56
Metro raylarına atlayarak koruma teline çıktı! O anlar kamerada | Video 26.09.2024 | 09:39
İzmir’de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü | Video 00:27
İzmir'de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü | Video 26.09.2024 | 08:48
SON DAKİKA | Metin Arolat’ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 01:16
SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 25.09.2024 | 18:09
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 01:47
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 25.09.2024 | 14:38
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü: 3 ölü, 2 yaralı | Video 01:25
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü: 3 ölü, 2 yaralı | Video 25.09.2024 | 16:37
Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video 05:00
Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi | Video 25.09.2024 | 12:47
Kendi evini yaktı, kedisini alarak kayıplara karıştı | Video 04:43
Kendi evini yaktı, kedisini alarak kayıplara karıştı | Video 25.09.2024 | 12:47
Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video 02:06
Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video 25.09.2024 | 12:47
Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 04:14
Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 25.09.2024 | 12:48
Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 06:07
Cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 25.09.2024 | 13:01
Annesini öldürüp elbise dolabında saklayan oğlunun davasından karar çıkmadı | Video 01:25
Annesini öldürüp elbise dolabında saklayan oğlunun davasından karar çıkmadı | Video 25.09.2024 | 12:47
Sosyal medyada viral oldu! Meğer rendeyi yıllardır yanlış kullanıyormuşuz | Video 00:15
Sosyal medyada viral oldu! Meğer rendeyi yıllardır yanlış kullanıyormuşuz | Video 25.09.2024 | 11:27
Antalya’da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti | Video 03:19
Antalya'da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti | Video 25.09.2024 | 09:19
Çekya’dan gelen turistler Yüksekova’nın doğal güzelliklerine hayran kaldı | Video 02:01
Çekya'dan gelen turistler Yüksekova'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı | Video 25.09.2024 | 09:19
Bursa’da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video 02:34
Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video 25.09.2024 | 09:19
Şile açıklarında gemi yangını | Video 00:53
Şile açıklarında gemi yangını | Video 25.09.2024 | 09:51
Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video 25.09.2024 | 09:51
Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video 00:48
Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video 25.09.2024 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA