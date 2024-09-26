Bursa'da yol verme tartışması kamerada | Video
Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan gerginlik, araya diğer sürücülerin ve polisin girmesiyle son buldu.
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