Video Yaşam Bursa'da yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti... Teşekkür beklerken azar işitti!
Bursa'da yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti... Teşekkür beklerken azar işitti!

Bursa'da yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti... Teşekkür beklerken azar işitti!

04.12.2021 | 11:13

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Bursa'da bir galerici yolda kolye buldu. Değerinin 2 milyon olduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Ancak kolye sahibinin tutumuna üzüldü.

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Oto galericiliği yapan Rıfat Aybey, yolda taşları olan bir kolye buldu. Bulduğu kolyenin gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek için mücevherci bir arkadaşına gösterdi. Yapılan incelemenin ardından kolyede 53 adet 7.8 kırat pırlanta olduğu tespit edilerek, değerinin 2 milyon lira olduğu anlaşıldı. Bulduğu kolyenin servet değerinde olduğunu öğrenen Aybey, kapalıçarşıdaki kuyumculara ve kolyeyi bulduğu yerdeki esnafa numarasını bırakarak, kolye kaybeden birinin kendisine yönlendirilmesini istedi. Birkaç gün sonra kolyenin kendisinin olduğu söyleyen biriyle irtibata geçti. Kolyenin onun olduğunu tespit etmek için oyaladı. Sahibinin o kişi olduğunu anlayınca kolyeyi teslim etti. Kolye sahibi ise, Aybey'e hiçbir hediye vermediği gibi, kolyeyi geç verdiği için tersledi.


Muhabirlerin telefonla ulaştığı kolyenin sahibi, "Teşekkür mahiyetinde bir hediye verdiniz mi" sorusu üzerine, "Hayır. Niye vereceğiz ki?" diyerek telefonu kapattı. Örnek davranış sergileyen galericiyi esnaf arkadaşları ise tek tek tebrik etti. Rıfat Aybey, kolyenin sahibini bulmak için cebinden 500 lira para harcadığını belirterek, "Yol kenarında parlayan bir şey gördüm. Pastanenin yanında kolyeyi buldum ve kartımı bıraktım. Durumu anlattım. Bir şey düşüren varsa beni arasın dedim. Ben bunun ilk başta gerçek olduğunu anlamadım. Bunu pırlantacı bir arkadaşa gösterdim. Bana kolyenin 2 milyon değerinde olduğunu söyledi. Kolyenin üzerinde 53 adet taş vardı. Ben kapalıçarşıda birkaç yere kartımı bıraktım. Sahibi bulundu, fakat kolyeyi bulduğum yerden cevap gelmeyince tereddütte kaldım. Sahibi olduğunu söyleyen kişiyi oyaladım. Teyit edince, gerçek sahibinin o kişi olduğunu anlayıp kolyeyi teslim ettim. Kişiye bir kaç soru sordum, emin olunca teslim ettim. Kolyeyi aldı. Yarın dükkânına uğrayacağım dedi. Gidiş o gidiş. Gelen giden yok. Bana herhangi bir hediye de vermedi. Bana, 'Bunu bana vermek zorundaydın. Sertifikalıydı. Satamazdın' gibi sözler sarf edince moralim bozuldu. Bana 'Pırlantacılara neden gösterdin' diye sordu. Ben de gerçek mi değil mi diye öğrenmek için gösterdiğimi söyledim. Teşekkür yerine tersledi" dedi.

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