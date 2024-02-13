Büyükçekmece’de ilginç anlar! Alkollü kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı | Video 13.02.2024 | 12:29 Büyükçekmece’de alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynırına girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımı ile ayakta kalabilen kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti. Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkarken kadın bu kez çöp konteynırının içine girmeye çalıştı. Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın, dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.