Büyükşehir Belediyesi’nden tehlikeli yıkım! Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor? | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere’deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binaların yıkımı sırasında herhangi bir önlem alınmaması vatandaşların tepkisine yol açtı. Kepçe çalışırken yıkılan binaların ve yıkıntıların arasında vatandaşların dolaştığı görülüyor. Çevre sakinleri, “Önlem alınması için illa birilerinin ölüp yaralanması mı gerekiyor?” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere semtindeki gecekonduların yıkımına yapıyor. Yıkım sırasında kepçe operatörü çalışırken yıkıntıların arasında çocukların olduğu, vatandaşların dolaştığı görülüyor.

Yıkım alanının çevresinde herhangi bir emniyet şeridi olmaması dikkat çekti. Çevre sakinleri bu duruma tepki gösterdi.

Kentsel dönüşüm alanında hiçbir tedbir alınmadığını söyleyen 65 yaşındaki Zülfeli Yalısu, "Ben bu bölgede yaşıyorum. 5 aydır yıkım çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Yıkım alanı çevresinde güvenlik önlemi alınmalıydı. Yıkım yapılırken çoluk çocuk etrafta geziyor. Önlem alınsın istiyoruz. Önlem alınması için illa birilerinin ölüp yaralanması mı gerekiyor? Kimseye bir şey olmadan önlem alınarak doğru düzgün yıkım yapsınlar" diye tepkisini dile getirdi.