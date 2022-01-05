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OTOMATİK OYNAT
05:30
Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktı | Video 05.01.2022 | 13:02
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Muğla'da korkutan kaza: Öğrenci servisiyle tır çarpıştı | Video 05.01.2022 | 11:39
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Hırsıza kapıyı kendi elleriyle açtılar | Video 05.01.2022 | 11:16
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Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu | Video 05.01.2022 | 10:06
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SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 05.01.2022 | 08:49
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Ankara'da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 05.01.2022 | 08:48
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Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 05.01.2022 | 08:46
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Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video 05.01.2022 | 08:45
Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen bir kişi görenleri şaşırttı.