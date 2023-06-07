Çadırkentlerde gezici berber hizmeti! Deprem bölgesine mobil berber tırı ve 10 hijyen istasyonu kuruldu | Video 07.06.2023 | 11:22 Havaların ısınmasıyla birlikte deprem bölgesinde duş kabini, hijyen ve berber ihtiyacı da arttı. Hatay Samandağ’daki çadırkentte hizmet vermeye başlayan mobil berber tırı, Antakya, Gaziantep İslahiye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki çadır kentleri de dolaşacak. Bir günde 3 berber 77 kişiyi tıraş ederken, depremzede vatandaşlar “Bayram öncesi böyle bir ihtiyaç vardı” dediler. Samandağ’da 5 bölgede kurulan duş ve tuvalet üniteleri en çok da kadın ve çocuklar için önemli bir ihtiyacı karşılıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin etkilediği illerde bastıran sıcaklarla birlikte duş kabini ve hijyen ihtiyacı da arttı. Kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, bünyesinde bulunan Duru ve Arko Men ile birlikte depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için deprem bölgesine yönelik iki yeni projeyi hayata geçirdi. Duş ve berber projesi, bastıran sıcaklarla birlikte daha da artan hijyen ihtiyacının çözümüne önemli bir katkı sağlayacak. Hatay Samandağ'da 5 ayrı noktada kurulan duş ve tuvaletler en çok da çadırkentlerde yaşayan kadın ve çocuklar için kurtarıcı oluyor. Öte yandan bir TIR'ın içi mobil berbere dönüştürüldü. Samandağ'da hizmet veren mobil berber tırı bayram öncesi Antakya, Gaziantep Islahiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki çadırkentleri de gezerek bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.



5 NOKTAYA 10 DUŞ VE TUVALET

Depremin ilk gününden itibaren Kızılay ve AFAD'la birlikte çalıştıklarını belirten Evyap Kurumsal İletişim Müdürü Elif Sözer Dumlu, "Pandemi ile başlayan ve bu yıl yaşadığımız depremlerle devam eden hijyen ihtiyacını karşılamak için seferberlik ruhuyla çalıştık. Deprem sonrası önce ekmek çorba ile başladık, seyyar mutfakla devam ettik. Bölgedeki ihtiyaçları tespit edip, AFAD, Kızılay, LÖSEV ve yerel yönetimler aracılığı ile bölgeye ulaştırdık. Zaman ilerledikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Şimdi de sıcakların artması ile birlikte bölgedeki duş, tuvalet ve berber ihtiyacı arttı. Bugüne kadar barınma, gıda, kıyafet, ürün ve nakdi olmak üzere yaklaşık 20 milyon liralık bir destek yaptık" dedi.



DEPREMZEDE BERBERLERİ İSTİHDAM ETTİK

Şirketin Kişisel Temizlik Kategori lideri Bekir Arıcak ise, kendisinin de Gaziantepli olduğunu ve yakınlarını depremde kaybettiğini belirterek, "İlk günden itibaren çadır kentlere onbinlerce çeşmeli su bidonları ve temizlik setleri dağıttık. Sıcaklık artıyor, gerekli hijyen ortamı sağlanamadığında hastalıklar da beraberinde geliyor. Hatay Samandağ'da beş ayrı noktada kurduğumuz 10 duş ve tuvalet üniteleri en çok da kadın ve çocuklar için önemli bir ihtiyacı karşılayacak" dedi.

Berber hizmetini İstanbul Erkek Berberler Odası iş birliği ile yaptıklarını belirten şirketin Kişisel Bakım Kategori Direktörü Zeynep Kalkandelen, mobil berbere ilginin büyük olduğunu söyledi: "Mobil berber tırı Hatay Samandağ'dan hareket edip, Antakya, Gaziantep Islahiye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki çadır kentleri dolaşacak. Berberler odası bize, gideceğimiz illerdeki yerel berberleri organize etti. Böylece istihdama da katkı sağlanmış oldu. Her ne kadar erkek berberi de olsa, mobil berberimiz gelen çocuk ve kadınları da geri çevirmeyecek" İstanbul Erkek Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ise, "Tırda görev yapan kuaförler deprem bölgesinden çalışanlar. Onlara da katkı sağlıyoruz. Bölgede ihtiyaç olduğunu gördük. İlk gün 3 kuaförümüz 77 kişi tıraş yaptı"dedi. Depremzede vatandaşlar da "Bayram öncesi böyle bir ihtiyaç vardı" diye konuştu.