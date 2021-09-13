Video Yaşam Çamlıca Kulesi ile gün doğumu birleşti, kartpostallık görüntüler oluştu | Video

Çamlıca Kulesi ile gün doğumu birleşti, kartpostallık görüntüler oluştu | Video

Çamlıca Kulesi ile gün doğumu birleşti, kartpostallık görüntüler oluştu | Video
13.09.2021 | 08:58

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İstanbul’un yeni siluetlerinden Çamlıca Kulesi’nin eşsiz görüntüsü gün doğumu ile buluştu. Geriye hayran bırakan görüntüler oluştu. Kartpostalları aratmayan o anlar havadan görüntülendi.

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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boğaza tutunmaya çalışan güneş hüzmeleri Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii ile birleşti. İstanbul'un yeni oluşan silueti Çamlıca Kulesi gün doğumu ile buluştuğu o anlarda kendine hayran bıraktı. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına eşlik eden Çamlıca Kulesi'nden geriye kartpostallık görüntüler kaldı. Oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.

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