Video Yaşam Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video

Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video

04.05.2023 | 09:40

Türk milletinin şanlı destanı Çanakkale Zaferini ve savaşta yaşananları sergileyen Gezici Çanakkale Müzesi, Sındırgı Belediyesi Akpınar yaşam Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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İlçe kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek gezici müze ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak. Özellikle ilçe genelindeki tüm okullardaki öğrenciler program dahilinde müzeyi ziyaret edecekler.

Gezici Çanakkale Müzesi ilçe kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, MHP ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşların katılımı ile açıldı. Açılış kurdelesini çocuklar kesti.

Sergide Çanakkale'de savaşan askerlere ait eşyalar, savaş malzemeleri, savaşa ait görsel malzemeler, anlatım tabloları, canlandırma çadırının yer alacağı müzenin herkesin ziyaret etmesi gerektiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Ecdadımızı bilmek, tanımak, kahramanlık hikâyelerini dinlemek, savaşın nasıl kazanıldığını gelecek nesillerimize aktarabilmek için bu tür organizasyonlar oldukça önemli. Bugüne kadar 10 bine yakın öğrenci ve vatandaşımızla Çanakkale Şehitlik ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Belirli dönemlerde de ilçemizde gezici müzelerin kurulmasını sağlıyoruz. Amacımız geçmişi geleceğe taşımak. Gençlerimizin bu duygularla vatanına milletine bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Tüm vatandaşlarımızı müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Gezici Çanakkale Müzesi 5 Mayıs Cuma günü 15.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak" dedi.
Kaymakam Zafer Oktay ise "Kahramanlık destanımızı sergileyen Çanakkale müzemizi ilçemizde ağırlıyoruz. İnşallah tüm çocuklarımıza müzemizi gezdireceğiz. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mutlaka gezmesi gereken bir müze" dedi.

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