Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar | Video

Manisa'nın Soma ilçesinde üç adet güvercin kimliği belirsiz kişilerce poşete konularak çöpe atıldı. Temizlik işçilerinin dikkati sayesinde güvercinler bulunduğu çöp kutusundan çıkarılarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.

İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten temizlik işçileri çöp konteynerinde hareket eden bir şeyler olduğunu tespit etti. Çöp konteynerinin içinde poşetle bağlanmış 3 adet güvercin gören işçiler gözlerine inanamadı. Hemen poşetten çıkarılan ıslanmış güvercinler, işçilerin aracında kurutulduktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.



Soma'da temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde de çöp konteynerinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi fark etmiş ve hayatını kurtarmıştı.