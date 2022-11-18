Çekicili hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul’da çekiciyle gezip gözlerine kestirdikleri aracı yükleyerek çalan 3 hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da İ.T. aracını akşam park ettiği yerde bulamayınca hemen polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera çalışmalarında aracın çekici ile gezen hırsızlar tarafında çekiciye yüklenip çalındığı görüldü.

Çalışmaların devamında çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheliler Ekrem İ., Hamza A. ve Furkan F. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.