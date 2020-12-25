Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video

İstanbul Okmeydanı’nda bir mağazaya alışveriş yapmak için giren kadınının yanına yanaşan iki genç kız saniyeler içerisinde cep telefonunu alıp kaçtı. İş yerinden çıktıktan sonra telefonunu olmadığını fark eden S.P. (42) hemen polise şikayette bulundu. İfade veren S.P. “ 40 dakika kıyafet denedim.

İstanbul Okmeydanı'nda bir mağazaya alışveriş yapmak için giren kadınının yanına yanaşan iki genç kız saniyeler içerisinde cep telefonunu alıp kaçtı. İş yerinden çıktıktan sonra telefonunu olmadığını fark eden S.P. (42) hemen polise şikayette bulundu. İfade veren S.P. " 40 dakika kıyafet denedim.Mağaza içinde bir süre telefonla konuşup telefonu montumun cebine atmıştım. O sırada mağazaya gelen iki kız önüme doğru gelmişlerdi. Ben hiç anlamadan cebimden telefonumu alıp kaçmışlar. Görüntüleri izleyince gördüm. Şikayetçiyim" dedi. S.P.;" Bu şahıslar o mahallede daha öncede bir çok olaya karışmış. Yaşlı bir kadının emekli parasını çalarken dolmuşta yakalınca kaçmışlar" ifadelerini kullandı.Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir butikte meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. S.P. alışveriş için gittiği butikte işlerini halledip kasaya yöneldiği sırada telefonu çaldı. Bir süre telefonla konuşan S.P. kapatınca telefonu montunun cebine bıraktı. Bu sırada iddiaya göre yanına yanaşan iki genç kız saniyeler içerisinde telefonu alıp kaçtı. Mağazadan çıkınca telefonunun çalındığını öğrenen S.P. hemen durumu polise bildirdi. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.İfadesinde ben fark etmeden hızlıca almışlar diyen S.P.; "Telefonumu cebime koyduktan sonra. Ellerimle saçıma toka taktım. O sırada elim havadayken telefonu alıp cebine koyuyor. Sonra da hızla mağazadan çıkıyorlar. Bu şahıslar daha öncede o caddede bazı olaylara karışmışlar. Ben tarif edince herkes bu kızlardan bahsettiğimi anladı. Geçen haftalarda bir kadının emekli maaşını çalmak üzereyken dolmuşta yakalanınca kaçmışlar. Bu hırsızlar biran önce yakalansın istiyorum "ifadelerini kullandı.