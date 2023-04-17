Video Yaşam “Cinayet çetesi” adalete teslim… Adliyeye sevk edildiler… | Video
“Cinayet çetesi” adalete teslim… Adliyeye sevk edildiler… | Video

“Cinayet çetesi” adalete teslim… Adliyeye sevk edildiler… | Video

17.04.2023 | 08:56

"Kırmızı Bülten" ile aranırken İtalya'da tutuklanan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi. 5'i cinayet olmak üzere 103 suça karışan ve 131 üyesi yakalanan çetenin karıştığı cinayetler arasında Sırp mafya lideri Jovan Vukotic'in İstanbul’un Şişli İlçesi’nde öldürülmesi olayı da bulunuyor.

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranırken İtalya'da yakalanarak tutuklanan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara göre 5'i cinayet 103 farklı suça karıştıkları tespit edilen çetenin 131 üyesi Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yedi AK-47 marka otomatik tabanca, iki "Thompson" marka otomatik tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, iki adet anahtarlık görünümlü suikast tabancası, altı adet av tüfeği, iki çelik yelek, yaklaşık bir kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

TRİBÜN LİDERİ CİNAYETİ DE VAR
Söz konusu suç örgütünün üyelerinin; 14 Ocak'ta Beyoğlu'nda bulunan Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışmada Cumali Aslan'ın öldürülmesi, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de olayla bağlantısı olmayan Kuran Kursu Hocası Ramazan Arslan öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta "Ruby" adlı gece kulübünün önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 8 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi, 16 Nisan 2022'de Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor Kulübü'nün tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi olayları dahil çok sayıda suça karıştıklarının tespit edildiği ifade ediliyor.

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