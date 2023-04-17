“Cinayet çetesi” adalete teslim… Adliyeye sevk edildiler… | Video
"Kırmızı Bülten" ile aranırken İtalya'da tutuklanan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi. 5'i cinayet olmak üzere 103 suça karışan ve 131 üyesi yakalanan çetenin karıştığı cinayetler arasında Sırp mafya lideri Jovan Vukotic'in İstanbul’un Şişli İlçesi’nde öldürülmesi olayı da bulunuyor.
TRİBÜN LİDERİ CİNAYETİ DE VAR
Söz konusu suç örgütünün üyelerinin; 14 Ocak'ta Beyoğlu'nda bulunan Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışmada Cumali Aslan'ın öldürülmesi, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de olayla bağlantısı olmayan Kuran Kursu Hocası Ramazan Arslan öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta "Ruby" adlı gece kulübünün önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 8 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi, 16 Nisan 2022'de Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor Kulübü'nün tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi olayları dahil çok sayıda suça karıştıklarının tespit edildiği ifade ediliyor.