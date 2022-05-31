Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca yakalandı | Video

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BEYOĞLU'nda 7 ay önce, husumetli olduğu Yusuf Emre Çölgeçen'i (21), öldürdüğü tespit edilen şüpheli Emre Can Kol, ayağını kırıp taksiyle hastaneye giderken yakalandı. Şüphelinin yağma suçundan da kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Perşembe günü ise, ayağını kıran şüpheli Kol'un taksiyle Zeytinburnu'ndan Kasımpaşa'ya bir hastaneye gideceği yönünde ihbar alan polis, taksinin plakasını aldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiyi takibe başlayarak, Piripaşa Mahallesi Kumbarhane Caddesi üzerinde durdurdu. Ekipler, taksideki şüpheli Emre Can Kol'u gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede Kol'un kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, gasp, silahlı tehdit ve ateşli silahlar kanununa muhalefetö suçlarından da arandığını belirledi. Ayrıca şüphelinin birden fazla kişiyle yağma suçundan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.