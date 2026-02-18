Video Yaşam Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video
Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video

Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video

18.02.2026 | 15:44

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde havai fişek ve maytap satılan dükkanda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çin'de havai fişek ve maytap satan dükkanda patlama meydana geldi. Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan yangın iş yerinin 50 metrekarelik bölümünü kül etti. Patlamanın nedeni ise soruşturuluyor.

Çin'de havai fişek kaynaklı patlamalar sık sık yaşanırken, en son Haziran ayında Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. Patlamada 9 kişi ölürken 26 kişi yaralanmıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 00:16
Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 18.02.2026 | 15:44
Büyükçekmece’de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 00:39
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 15:11
Mardin’de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 03:45
Mardin'de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 18.02.2026 | 14:47
SON DAKİKA | Nevşehir’de karbonmonoksit faciası: 3 ölü! | Video 01:31
SON DAKİKA | Nevşehir’de karbonmonoksit faciası: 3 ölü! | Video 18.02.2026 | 14:04
İstanbul’da olay yerine gelip cesedi kontrol eden katil zanlısı kamerada | Video 01:57
İstanbul'da olay yerine gelip cesedi kontrol eden katil zanlısı kamerada | Video 18.02.2026 | 13:38
Nevşehir’de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 01:42
Nevşehir'de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 18.02.2026 | 11:55
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:02
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 11:48
Eyüpsultan’da dehşet: ’Canımızı yolda mı bulduk’ diye saldırdılar! | Video 01:16
Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video 18.02.2026 | 11:06
İstanbul’a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 12:40
İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 18.02.2026 | 10:51
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar’da kar yağışı | Video 01:04
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video 18.02.2026 | 10:38
Adana’da Son Reçete Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 02:30
Adana'da "Son Reçete" Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 18.02.2026 | 09:54
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 00:12
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 09:41
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:51
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 18.02.2026 | 09:13
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 02:39
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 18.02.2026 | 08:39
Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 00:52
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon | Video 05:04
Ankara'da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon | Video 18.02.2026 | 08:25
İstanbul Arnavutköy’de eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 03:34
İstanbul Arnavutköy'de eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 18.02.2026 | 07:32
Gaziantep’te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 01:43
Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 17.02.2026 | 21:09
Sultangazi’de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı kamerada | Video 02:55
Sultangazi'de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı kamerada | Video 17.02.2026 | 16:34
Telefon uygulamaları casus yazılım mı? Whatsapp’ta bilgilerimiz mi çalınıyor? | Video 07:09
Telefon uygulamaları casus yazılım mı? Whatsapp'ta bilgilerimiz mi çalınıyor? | Video 17.02.2026 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY