Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video
18.02.2026 | 15:44
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde havai fişek ve maytap satılan dükkanda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de havai fişek kaynaklı patlamalar sık sık yaşanırken, en son Haziran ayında Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. Patlamada 9 kişi ölürken 26 kişi yaralanmıştı.
