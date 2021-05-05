Video Yaşam Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar | Video

Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar | Video

Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar | Video
05.05.2021 | 09:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da dehşet. Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü | Video 01:18
Adana'da dehşet. Eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü | Video 05.05.2021 | 10:40
Çantasını gasp eden kapkaççıyı dakikalarda böyle kovaladı | Video 01:12
Çantasını gasp eden kapkaççıyı dakikalarda böyle kovaladı | Video 05.05.2021 | 10:29
Otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu | Video 03:39
Otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu | Video 05.05.2021 | 10:28
İstinat faciasında yıkım sürüyor! Çankaya Belediyesi'nin ihmali nedeniyle binalar tek tek yıkılıyor | Video 00:25
İstinat faciasında yıkım sürüyor! Çankaya Belediyesi'nin ihmali nedeniyle binalar tek tek yıkılıyor | Video 05.05.2021 | 10:41
Esenyurt’ta yumruklu laf atma kavgası kamerada | Video 01:06
Esenyurt’ta yumruklu laf atma kavgası kamerada | Video 05.05.2021 | 10:28
Müge Anlı canlı yayın izle! 5 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz cinayet ve kayıp olayında şok iddialar 18:49
Müge Anlı canlı yayın izle! 5 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz cinayet ve kayıp olayında şok iddialar 05.05.2021 | 10:23
16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı | Video 03:27
16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı | Video 05.05.2021 | 09:53
Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar | Video 02:49
Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar | Video 05.05.2021 | 09:53
2.88 promil alkolllü çıkıp polisi çileden çıkaran sürücü: Normali kaç promil? | Video 04:43
2.88 promil alkolllü çıkıp polisi çileden çıkaran sürücü: "Normali kaç promil?" | Video 05.05.2021 | 09:27
'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 54:26
'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 05.05.2021 | 09:25
Bursa'da evinde baygın halde bulunan şeker hastası kadını polis kurtardı 01:00
Bursa'da evinde baygın halde bulunan şeker hastası kadını polis kurtardı 05.05.2021 | 08:38
Maske kutusunda uyuşturucu bulunan şahıs kameramana böyle tekme savurdu | Video 01:32
Maske kutusunda uyuşturucu bulunan şahıs kameramana böyle tekme savurdu | Video 05.05.2021 | 08:51
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu | Video 01:52
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu | Video 05.05.2021 | 08:51
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı | Video 01:44
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı | Video 05.05.2021 | 08:51
Adana'da hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçaklı saldırıda yaralandı 01:26
Adana'da hırsızlık şüphelisi iki kardeş, bıçaklı saldırıda yaralandı 05.05.2021 | 08:38
İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Alev alev yandı 03:22
İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Alev alev yandı 05.05.2021 | 08:37
Bursa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp böyle devrildi 00:22
Bursa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp böyle devrildi 05.05.2021 | 08:43
Önce tedavi etti, sonra sarıldı: Yaralı tay ile belediye görevlisinin o anları yürekleri ısıttı | Video 03:35
Önce tedavi etti, sonra sarıldı: Yaralı tay ile belediye görevlisinin o anları yürekleri ısıttı | Video 05.05.2021 | 08:25
SON DAKİKA: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada! Film sahnelerini aratmayan operasyon 05:37
SON DAKİKA: İstanbul'da işkence dehşeti kamerada! Film sahnelerini aratmayan operasyon 05.05.2021 | 08:27
TRT EBA TV 5 Mayıs 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 05.05.2021 | 07:04

Samsun'da yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlata taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşayıp dua etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı. Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi. Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar. Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu. Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA