Video Yaşam D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video
D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video

D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video

31.12.2021 | 09:50

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D-100 Karayolu Merter Mevkiinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 07.45'te D -100 Karayolu Merter Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaya, yolun karşısına geçmek isterken sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Bariyerlere çarpan yaya ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yayayı hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D -100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yayanın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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