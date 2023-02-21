Video Yaşam D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video

D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video

21.02.2023 | 10:14

D-100 karayolu Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde İETT otobüsünün de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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