Danışman tüm parayla Bitcoin alıp İran’a kaçtı | Video

İstanbul’da İranlı iş kadını Mahnoush J. M. (36) 5.7 milyon lirasını dolara çevirmek istedi ona aracı olan İranlı Farzad K. ‘benim döviz ofisim var deyip’ paraları emanet aldı. Bir gün sonra ise iş kadınına haber vermeden paraları Bitcoin hesabına atıp İran’a kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Farzad K.’nın ortağı olan Volkan K. tutuklandı. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Farzak K. ve beraberindeki bir kişinin bavullarla parayı ofise getirip saydıkları anlar görüldü. Polis yurtdışına kaçan Farzad K’yı arıyor.

Olay İstanbul Fatih'te 20 Eylül'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. 5.7 Milyon lirasını dolara çevirmek istedi. Kapalı çarşıda ofisi olduğunu iddia eden ve İran uyruklu insanlara danışmanlık yapan Farza K. ile tanıştı. Farzad K. kendisinin deviz ofisinin olduğunu işlemi kolayca yapabileceğini söyleyip iş kadını Mahnoush J.M. ile birlikte paraları bavullara koyup kapalı çarşıdaki ofise götürdüler. Ofiste dolar kurunun yüksek olmasını bahane eden Farzad K. kurun düşünce dolara çevirmek için iş kadını Mahnoush J.M.'yı ikna etti. Bunun üzerine Farzad K. ile birlikte ofiste parayı emanet kasaya bırakıp oradan ayrıldılar.

PARALARLA BİTCOİN ALIP SOĞUK CÜZDANINA AKTARDI

İddiaya göre danışman Farzad K. bir gün sonra yanında biriyle tekrar paraları bıraktıkları ofise gelerek 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan tüm parayı ise Bitcoin hesabına aktarılmasını istedi. Paraların Bitcoin hesabına aktardıktan sonra şüpheli Farzad K. soluğu İran'da aldı.

DOLAR KURUNU BEĞENMEZKEN TÜM PARASINDAN OLDU

İş kadını Mahnoush J.M. ise döviz kurunun durumunu öğrenmek için ofise geldiğinde Farzad K.'nın paraları alıp gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Farza K.'ya ulaşmak istedi ama ulaşamadı. Ne yapacağını bilemeyen iş kadını Mahnoush J.M. Farzad K.'nın avukatına ulaştı, avukatı da arkadaşı Farzad K.'ya ulaşamayınca karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DOLANDIRICI HAKKINDA KAYIP BAŞVURUSU YAPTILAR

Polis ekipleriyle birlikte Mahnoush ve Farzad K.'nın avukatı evine gidip arama yaptılar ancak Farzad'ı orada da bulamadılar. Evde kimsenin olmadığını gören iş kadını dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa giderek şikayette bulundu. Tüm bunlar yaşanırken şüpheli Farzad K. ise yurt dışına kaçmıştı.

İŞ ORTAĞI TUTUKLANDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Farzad K.'nın ortağı Volkan K. (44), kapalı çarşıdaki ofis sahibi C.A. ve E.K.(22) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.A. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Volkan K. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler İran'a kaçan şüpheli F.K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.