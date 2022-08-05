Değnekçilerden pes dedirten uygulama! Metro inşaatını otoparka çevirdiler | Video

İstanbul Fatih’te metro inşaatı alanının girişindeki betonları kaldırım alanı otopark yapan ve giren kişilerden haksız yere para alan değnekçiler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince her gün yapılan korsan otoparkçı denetimlerinde akıl almaz bir olaya denk geldi.

Sivil ekipleri denetimleri sırasında Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde bulunan Metro inşaat alanının girişindeki beton bariyerleri kaldırmak suretiyle oluşturdukları alanda korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapıldığını tespit etti.

Sivil Trafik ekiplerince değnekçilik yapan Kemal D., Osman Y. ve Hakkı Ü. isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilere 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.