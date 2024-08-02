Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video
Denizli'de anayolda ilerleyen işçi servisi ile tali yoldan kavşağa bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. "Sabıkalı Kavşak" olarak adlandırılan noktada meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 10 işçi yaralandı.
"SABIKALI KAVŞAK" VATANDAŞIN KABUSU OLDU
Acılı haberi alan Öztürk çiftinin yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamlarını yitiren yaşlı çiftin Pınarkent Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri öğrenildi. "Sabıkalı" olarak bilinen ve sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı kavşaktan ise vatandaşlar şikayetçi olduklarını ifade etti. Kavşağa bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Bilal Vural, "Sürekli burada kaza oluyor. Bu kazalara dur demek lazım. Burada da keşke olmasaydı ama dikkatsizliğimizin sonucu 2 ölü, 10 yaralımız var. Denizli istikametinden gelen yol ile Pınarkent'e bağlanan kavşağa ışıklandırma şart veya alt geçit olmalı. Burada ışıklar sürekli yanıp yanıp sönüyor. Anayoldan gelen için ileriden bir yavaşlatma ya da buraya bir ışık olması şart. Böyle olayların yaşanmaması için buraya bir çözüm istiyoruz" dedi.
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