Video Yaşam Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video

Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video

02.08.2024 | 08:50

Denizli'de anayolda ilerleyen işçi servisi ile tali yoldan kavşağa bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. "Sabıkalı Kavşak" olarak adlandırılan noktada meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 10 işçi yaralandı.

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Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Öztürk (63) idaresindeki otomobil tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına personel taşıyan serviste bulunan sürücü H.T. dahil 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk'ün (65), olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

"SABIKALI KAVŞAK" VATANDAŞIN KABUSU OLDU
Acılı haberi alan Öztürk çiftinin yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamlarını yitiren yaşlı çiftin Pınarkent Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri öğrenildi. "Sabıkalı" olarak bilinen ve sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı kavşaktan ise vatandaşlar şikayetçi olduklarını ifade etti. Kavşağa bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Bilal Vural, "Sürekli burada kaza oluyor. Bu kazalara dur demek lazım. Burada da keşke olmasaydı ama dikkatsizliğimizin sonucu 2 ölü, 10 yaralımız var. Denizli istikametinden gelen yol ile Pınarkent'e bağlanan kavşağa ışıklandırma şart veya alt geçit olmalı. Burada ışıklar sürekli yanıp yanıp sönüyor. Anayoldan gelen için ileriden bir yavaşlatma ya da buraya bir ışık olması şart. Böyle olayların yaşanmaması için buraya bir çözüm istiyoruz" dedi.

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