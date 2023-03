Depremde hem ikiz çocuklarını hem de eşini kaybetti | Video 10.03.2023 | 11:49 Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde yakalanan Fatih Aslan, ikiz olan 7 yaşlarında iki erkek çocuğuyla birlikte birlikte eşini kaybetti. Depremden 1.5 yaşındaki kızıyla birlikte sağ kurtulmayı başaran baba Fatih Aslan, "O an çok aciz olduğunu hissediyorsun. 1 metrekare alanda eşin sesleniyor yardımcı olamıyorsun, yan binada çığlıklar duyuyorsun sadece benim oturduğum mu yoksa akrabalarımın da depreme yakalandı mı diye düşündüm" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ablasının yanına yerleşen Fatih Aslan'ın Kahmamanmaraş merkezli depremlerde Oturduğu apartmanın 5. katında kalan Aslan ailesinin evi deprem anında 15 saniyede yıkıldı. Aynı odada kalan ailenin ikiz çocukları 7 yaşındaki Adnan Oğuz Aslan ve Mehmet Buğra Aslan enkaz altında, anne Başak Kübra Aslan (29) enkazdan çıkarıldıktan 20 dakika da sonra hayatını kaybetti. Sadece 1.5 yaşındaki kızı ile hayatta kalan baba Fatih Aslan, "ben hareketsiz kaldığım için elimden sadece ağlamak geliyordu. İkiz çocuklarımın öldüğünü eşimin haykırışlarından anlayabiliyordum" ifadesini kullandı.Depremden sonra enkazdan kardeşlerinin ve askerlerin kendisini kurtardığını belirten baba Fatih Aslan, "İkizlerim ve bir kızım vardı. Eşimle beraber aynı odada kalıyorduk. Deprem oluyor denildikten sonra kalktım, kapıya yanaştım, elimi uzattım 15 saniyede apartman çöktü. Enkazın altında kaldık. Ailemden ikizlerim ve eşim hayatını kaybetti. O an çok aciz olduğunu hissediyorsun. 1 metrekare alanda eşin sesleniyor yardımcı olamıyorsun, yan binada çığlıklar duyuyordum sadece benim oturduğum mu yoksa akrabalarımın da depreme yakalandı mı diye düşünüyordum. O an ambulans sesleri geliyor ama baygınsın hatırlamıyorsun. Dakika başına artçı depremler oluyor. İnanılmaz bir şekilde böyle bir depremle karşılaştık. Deprem anında çocuklarım kalkamadı, korkmayın sarılın dedim. O an yan evin çöktüğünü gördüm. çocuklardan ses gelmediğini eşimden öğrendim. Kızım bir kere anne, baba dedi ve hiç ses çıkmadı. Sadece eşimin sesi geliyordu ve ben hareketsiz kaldığım için sadece ağlamak geliyordu elimden. İkiz çocuklarımın öldüğünü eşimin haykırışlarından anlayabiliyordum. İlk beni enkazdan çıkardılar sonra eşimi de çıkardıklarında sağdı fakat enkazın altından çıkarıldıktan 20 dakika sonra iç kanamadan hayatını kaybetti" dedi.Deprem sonrası AFAD yardımıyla Antalya'da yaşayan ablasının yanına yerleştiklerini anlatan Fatih Aslan, " Deprem sonrası afad yardımıyla Serik'te zabıta olarak görev yapan ablamın yanına geldik. Serik belediye başkanı Enver Aputkan destek oldu sağ olsun. 3 gün Serik Devlet Hastanesinde tedavi gördük. Enkazın altından kurtulmak büyük şans. Kızım şu an 1.5 yaşında Allah korudu. Deprem yerinde bebeklerin hepsi Allah tarafından korundu. Kardeşlerimin aracılığıyla kurtulduk. Onlar belki 15 dakika gelmeseydi bende ölmüş olabilirdim. Çünkü nefes alacak durumum yoktu. Kardeşlerim 3 saat boyunca üstümdekileri kaldırmak için uğraş verdiler" diye konuştu.Kızının annesinin sayesinde hayatta kaldığını anlatan Aslan, "Kızım, annesinin yanında yatarken eşim bazayı ters çeviriyor o şekilde kurtuluyor. Kardeşlerim ve olay yerine gelen askerler beton kırıcı ile kolonları kırarak beni ve ailemi çıkartıyor. Allah'ım kimseye göstermesin çünkü böyle bir durumu ne devletimiz ne hükümet bir daha ki sefere zor üstesinden gelir. Yetkililerden tek isteğim kaçak yapılaşmaya izin vermesinler. Buna göz yummasınlar. Orada kaybedilen hayatlar o kadar ucuz değil. Benim düne kadar evim vardı, eşim çocuklarım vardı. Şu an bir şeyim yok. Biz deprem sonrası zenginlerle beraber yemek için sıraya giriyoruz. Büyüklük sadece Allah'ındır" şeklinde konuştu.