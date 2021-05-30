Dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:28
Taksim meydanı'nda kemerli kavga | Video 30.05.2021 | 12:44
01:21
00:26
02:50
Otomobili gözleri önünde alev topuna döndü | Video 30.05.2021 | 12:10
00:59
Dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı | Video 30.05.2021 | 11:43
05:48
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava | Video 30.05.2021 | 11:31
00:56
Uyuşturucuyu köpeğin tasmasına sakladılar | Video 30.05.2021 | 10:54
00:58
Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video 30.05.2021 | 10:54
00:54
20 saniye sürdü! Ataşehir'de far hırsızlığı araç kamerasına yansıdı | Video 30.05.2021 | 10:38
00:37
03:47
Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası | Video 30.05.2021 | 10:11
00:43
Küçükçekmece’de bıçaklı "yan baktın" kavgası kamerada | Video 30.05.2021 | 10:11
06:42
Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 30.05.2021 | 09:46
01:28
Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 30.05.2021 | 09:41
02:22
Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı | Video 30.05.2021 | 09:16
03:13
Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler | Video 30.05.2021 | 09:07
04:04
00:44
Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı | Video 30.05.2021 | 08:39
00:22
00:17
200 metrelik kuyu düşen genç kurtarıldı | Video 29.05.2021 | 21:36
Batman’ın Gercüş ilçesinde 20 santimetre uzunluğundaki dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı. Etçil olduğu belirlenen çekirge geçen sene de bölgede görülmüştü.
Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bağ bakımı yapan çiftçi Süleyman Yıldırım, dev çekirgeyi fark etti. Çekirgenin çok büyük olduğunu kaydeden Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl da aynı büyüklükte çekirge görmüştük. O zaman da şaşırmıştık, şimdi de şaşırdık. Bunların zararlı olmadığını öğrendik, bu nedenle içimiz rahat" dedi.