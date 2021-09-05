Devlet Bahçeli taklidi sosyal medyada çok konuşulmuştu! Bahçeli'nin izin verdiği ortaya çıktı | Video
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı.