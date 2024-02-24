Video Yaşam Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video

Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video

24.02.2024 | 09:45

Diyarbakır’da sanal bahis çetesi “ters köşe” operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi siber araştırmalar sonucu yasa dışı bahis çetesini 4 aylık teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldığı, siber polisine yakalanmamak için çete üyelerinin yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları belirlendi.

Çete, eş zamanlı ters köşe operasyonu ile çökertti. Bazı çete üyeleri yasadışı bahisten kazandıkları parayla gittikleri eğlence mekanında eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 9'u tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 00:43
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 24.02.2024 | 09:45
Başkan Erdoğan’a keman çalan kız: Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu | Video 04:36
Başkan Erdoğan'a keman çalan kız: "Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu" | Video 24.02.2024 | 09:11
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:23
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.02.2024 | 08:55
Maltepe’de AVM’nin oyun parkında yangın | Video 00:49
Maltepe'de AVM'nin oyun parkında yangın | Video 24.02.2024 | 08:54
Kendi kazalarını böyle kaydettiler! 2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında | Video 02:17
Kendi kazalarını böyle kaydettiler! 2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında | Video 24.02.2024 | 08:54
Ümraniye’de trafo yangını paniğe sebep oldu | Video 01:48
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu | Video 24.02.2024 | 08:54
Onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal’ın polis hayali gerçekleşti | VİDEOHABER 01:37
Onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal'ın polis hayali gerçekleşti | VİDEOHABER 24.02.2024 | 01:23
Karadeniz Sahil Yolu’nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı: 1 ölü | Video 03:31
Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı: 1 ölü | Video 23.02.2024 | 16:23
Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptılar | Video 02:11
Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptılar | Video 23.02.2024 | 16:22
Ümraniye’de dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü | Video 02:30
Ümraniye'de dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü | Video 23.02.2024 | 16:12
Karaman’da feci kaza: Çarpışan otomobillerden birisi takla attı, 3 yaralı | Video 01:17
Karaman’da feci kaza: Çarpışan otomobillerden birisi takla attı, 3 yaralı | Video 23.02.2024 | 15:35
SON DAKİKA: Bursa’da 4.1’lik korkutan deprem! | Video 03:13
SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video 23.02.2024 | 15:30
Önce otomobile sonra aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:35
Önce otomobile sonra aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.02.2024 | 14:34
Diyarbakır TPAO’nun sondaj çalışmasında patlama sonrası yangın kamerada | Video 01:22
Diyarbakır TPAO'nun sondaj çalışmasında patlama sonrası yangın kamerada | Video 23.02.2024 | 14:17
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:02
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:31
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video 01:53
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:22
İzmir’de kaçakçılara baskın: 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 02:44
İzmir’de kaçakçılara baskın: 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 23.02.2024 | 12:32
Pendik’te işe giden engelli genç ve babasına kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 03:54
Pendik’te işe giden engelli genç ve babasına kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 23.02.2024 | 11:48
Başkentte çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi | Video 00:45
Başkentte çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi | Video 23.02.2024 | 11:47
Ataşehir’de yangın paniği: Ev alevlere teslim oldu | Video 02:58
Ataşehir'de yangın paniği: Ev alevlere teslim oldu | Video 23.02.2024 | 11:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA