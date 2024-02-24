Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video
Diyarbakır’da sanal bahis çetesi “ters köşe” operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldığı, siber polisine yakalanmamak için çete üyelerinin yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları belirlendi.
Çete, eş zamanlı ters köşe operasyonu ile çökertti. Bazı çete üyeleri yasadışı bahisten kazandıkları parayla gittikleri eğlence mekanında eğlenirken kıskıvrak yakalandı.
Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 9'u tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 24.02.2024 | 09:45
04:36
00:23
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.02.2024 | 08:55
00:49
Maltepe'de AVM'nin oyun parkında yangın | Video 24.02.2024 | 08:54
02:17
01:48
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu | Video 24.02.2024 | 08:54
01:37
03:31
Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı: 1 ölü | Video 23.02.2024 | 16:23
02:11
02:30
Ümraniye'de dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü | Video 23.02.2024 | 16:12
01:17
03:13
SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video 23.02.2024 | 15:30
01:35
01:22
01:02
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:31
01:53
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:22
02:44
03:54
00:45
Başkentte çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi | Video 23.02.2024 | 11:47
02:58
Ataşehir'de yangın paniği: Ev alevlere teslim oldu | Video 23.02.2024 | 11:47