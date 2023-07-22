Video Yaşam Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video

22.07.2023 | 12:53

Tokat'ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası, ziyaretçilerinin ilgisini görüyor.

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Tokat'ın Almus ilçesinde Yeşilırmak havzası üzerinde bulunan Harami yaylası doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle dikkat çeken yayla ziyaretçilerini bekliyor. Almus'a giden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yayla doğal güzelliğiyle görsel şölen oluşturuyor. 832 rakıma sahip yayla şehirlerden uzak olmasıyla gelen ziyaretçilerine doğanın eşsiz güzelliğini sunuyor.

"BURAYA HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"
Kastamonu'da görev yapan ve aslen Tokatlı olan Ender Telli yaylayı bir arkadaş tavsiyesi üzerine ziyaret ettiğini belirterek, "Kuzenimle buraya bir arkadaş tavsiyesi üzerine geldik. Doğası, ağaç dokusu, suyu ile her şey çok güzel burada. Kuzenimin de dediği gibi düğünü yaklaşıyor ve dış çekimleri olacak. Biz de bu organizasyon için buraya gelmeyi düşünüyoruz. Burası gerçekten çok güzel ve buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Aslen Tokat ama Erbaa ilçesinde ikamet ediyoruz. Mesleğimden dolayı ve okul durumlarından dolayı başka şehirlerde yaşadık. Yaklaşık bir 10-12 senedir Erbaa dışındayız. Aslında memleketimizin çok güzel yerleri bulunuyor ama gezip görmek herkese nasip olmuyor. Biz de buraya bir arkadaş tavsiyesi üzerine geldik. Havasıyla, doğasıyla, dokusuyla burası gayet güzel bir yer memnum kaldık. İçeceklerimizi içip etrafı gezmeyi düşünüyoruz" dedi.

"DÜĞÜN FOTOĞRAFLARIMI BURADA ÇEKTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"
Kuzeni ile Harami Yaylasını gezmeye gelen Ahmet Ender ise Harami Yaylası'nın çok güzel bir yer olduğunu belirterek" Biz buraya Tokat'ın Erbaa ilçesinden geldik. Buraya ilk kez bir arkadaş tavsiyesi üzerine geldik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ben de yakın zamanda evleneceğim ve burayı beğendiğimiz için düğün fotoğraflarımı burada çektirmeyi düşünüyorum. Yayla genelde yüksek olur ama Harami yaylası alçakta olmasına rağmen çok farklı ve güzel bir yer. Biz burayı görmeye geldik. Geldiğimize de çok memnunuz ve burayı çok beğendik" diye konuştu.

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