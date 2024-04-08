Drift atan sürücüye ceza yağdı | Video
Afyonkarahisar’da mahallede otomobili ile drift atan ve bununda görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şahsı polis affetmedi.
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