Video Yaşam Düdüklü tencere bomba gibi patladı! 3 kişi son anda böyle kurtuldu...
Düdüklü tencere bomba gibi patladı! 3 kişi son anda böyle kurtuldu...

Düdüklü tencere bomba gibi patladı! 3 kişi son anda böyle kurtuldu...

23.10.2021 | 12:00

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Ankara’da bir restoranda düdüklü tencere bomba gibi patladı. 3 kişi patlamadan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Ankara Siteler'de bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlayan düdüklü tencere bomba etkisi oluşturdu. Restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Restoranda çalışan 3 kişi, düdüklü tencerenin patlamasından saniyeler önce mutfaktan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölümden dönen kişiler, olayın şokunu atlatamadı.


"Ölümden döndük. Burada canımızla oynandı"
İşletme sahibi Tayfun Doğan, düdüklü tencere patlamasının üretici firmadan kaynaklandığını, bu olayın ikinci kez yaşandığını belirtti. Doğan, "Sabah 6 gibi düdüklü tenceremiz patladı. Ben de dahil olmak üzere ölümden döndük burada. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz. Bu ikinci kez geldi başımıza. Fabrikalar biraz dikkatli yapsın mallarını. Zararımız var. Alçıpan aşağı düştü, fayanslarda, elektrik tesisatında. Onlar bir yana canla oynandı burada. Yüzde 100 üreten firma. Çünkü ikinci kez oldu bu. Gönderdik yenisiyle değiştirdiler yine aynısı oldu" dedi.


"Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik. İnsanların canı o kadar ucuz olmamalı"
10 yıldır işletmede usta olarak çalışan Ekrem Erdoğan, "Biz parasında pulunda da değiliz, insanların canı o kadar ucuz olmamalı" diyerek maddiyatın değil insan canının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sesten dolayı iş yeri mağduriyeti olsun, içerideki yıkılan tavanımız olsun, elektrik malzemelerimiz olsun, içerideki müşterilerimizin rahatsızlığı ve mekanı terk etmeleri olsun bizi bugün aşırı derecede üzdü ve fevkalade mağduriyete uğrattı. Biz bu tür düdüklü tencere üreten firmaların, şirketlerin denetim altına alınmasını istiyoruz. Çünkü düdüklü tencere ikinci defa değiştirilen bir tencere. Gönderdiğimiz halde gelen hatalı ve ayıplı malı gönderiyorlar, burada insanların sağlığıyla canıyla oynuyorlar. Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik bugün. Mağduriyetinden ziyade biz parasında pulunda da değiliz artık geçtik. İnsanların canı o kadar ucuz olmamalı".


Dükkan mutfağını yerle bir eden düdüklü tencere, çelik ocak, fayanslar ve mermer tezgahını kullanamaz hale getirdi. Elektrik tesisatı zarar görürken, işletme sahipleri olayın düdüklü tencereyi üreten şirketten kaynaklandığını söyledi.

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