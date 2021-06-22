Dünya bu bebeği konuşuyor! | Video
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Dünya bu bebeği konuşuyor! | Video 22.06.2021 | 18:42
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Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı! | Video 22.06.2021 | 18:19
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Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı | Video 22.06.2021 | 18:05
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Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar 22.06.2021 | 16:44
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İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira... 22.06.2021 | 16:34
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Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada 22.06.2021 | 13:57
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Bursa kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı 22.06.2021 | 11:05
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Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu 22.06.2021 | 10:35
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Ceylan babası! Anne şefkatiyle elleriyle besliyor 22.06.2021 | 10:35
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Esenyurt Belediyesi'nde 50 Milyonluk ihale oyunu 22.06.2021 | 10:33
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Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 22.06.2021 | 09:02
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Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 22.06.2021 | 08:32
İngiltere’de yaşamını sürdüren Rus bir çiftin üç ay önce oğulları David doğdu. Ancak kısa süre önce David, saçları nedeniyle ‘minyatür Boris’ olarak anılmaya başlandı. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a benzetilen bebek, sadece sosyal medyada değil, aynı zamanda tüm dünyada ilgi odağı oldu.