Dünya bu bebeği konuşuyor! | Video

İngiltere’de yaşamını sürdüren Rus bir çiftin üç ay önce oğulları David doğdu. Ancak kısa süre önce David, saçları nedeniyle ‘minyatür Boris’ olarak anılmaya başlandı. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a benzetilen bebek, sadece sosyal medyada değil, aynı zamanda tüm dünyada ilgi odağı oldu.