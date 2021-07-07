Video Yaşam Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu | Video

Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu | Video

Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu | Video
07.07.2021 | 00:11

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Düzce’de, etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor.

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