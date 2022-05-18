Video Yaşam E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı | Video
E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı | Video

E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı | Video

18.05.2022 | 14:38

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Avcılar E5'te gece saatlerinde ters yola girerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kameraya yakalandı.

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Olay, gece 03.30 sıralarında Avcılar E5'te Topkapı istikametinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir motosikletli, Topkapı istikametinde ilerleyen sürücülerin bulunduğu yola girip Edirne yönünde ilerlemeye başladı. O sırada bir sürücü, ters yönde giden motosikletliye çarpmamak için son anda manevra yaptı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

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