E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı | Video
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Avcılar E5'te gece saatlerinde ters yola girerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kameraya yakalandı.