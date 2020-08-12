Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video

Edirne’de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı. Şüpheliler kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde yaşanan sahte para ihbarlarını titizlikle değerlendirerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.



Otomobili bırakıp kaçtılar

Kent merkezinde yapılan araştırmada aracın Eski İstanbul Caddesinde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan kişilere dur ihtarına bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler aracı park ederek kaçmaya devam etti.



Kovalamaca kameraya yansıdı

Havaya ateş açan polis ekipleri takviye polislerinde gelmesiyle iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların aracı bırakarak kaçtığı ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi ederek şüphelileri kovaladığı güvenlik kameralarına yansıdı.