Elazığ'da jandarma yaralı dağ keçisi için seferber oldu | Video

Elazığ'da iki dağ keçisinin kavgası sonucunda yaralanan dağ keçisi, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay dün meydana geldi. Koruma altındaki dağ keçilerinden biri, diğer dağ keçisiyle ettiği kavga sonucunda yaralanıp kayalıklarda mahsur kalınca devreye Jandarma ekipleri girdi. Ekipler dağ keçisinin kurtarılması ve sağlığına kavuşturulması amacıyla seferber oldu. Keçi, ekipler tarafından olduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Yapılacak tedavinin ardından dağ keçisinin doğal ortamına bırakılması hedefleniyor.