Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Elazığ'da jandarma yaralı dağ keçisi için seferber oldu | Video 15.12.2021 | 17:02
03:01
Başakşehir’de 6 ton sahte içki ele geçirildi | Video 15.12.2021 | 15:46
04:38
03:05
Kadıköy Moda'da yaşanan 'sokağa idrarını yapma' kavgası kamerada | Video 15.12.2021 | 16:22
00:59
İstanbul merkezli fuhuş operasyonu: Çete lideri dahil 15 şüpheli! | Video 15.12.2021 | 16:23
00:25
Kargo paketinde 15 litre etil alkol ele geçirildi | Video 15.12.2021 | 15:51
00:21
Kadıköy’de "sokağa idrar yapma" kavgası kamerada | Video 15.12.2021 | 16:18
02:31
Aksaray’da ‘Çınarlara Vefa’ gecesi düzenledi | Video 15.12.2021 | 16:05
05:40
Eğitim-Bir-Sen'den müdür yardımcısının darbedildiği saldırıya kınama | Video 15.12.2021 | 15:43
03:57
Beylikdüzü'nde akıl almaz kaza | Video 15.12.2021 | 15:43
01:35
İtalyan şef Danilo tek celsede boşandı | Video 15.12.2021 | 15:43
01:31
Kocası tarafından öldüresiye dövüldü | Video 15.12.2021 | 15:42
02:43
Üsküdar Sahili’nde çöpler kıyıya vurdu | Video 15.12.2021 | 15:19
00:18
Kamyonete römork bağlayan sürücüye bin 90 lira ceza 15.12.2021 | 15:07
00:53
Buğday kepeği yüklü kamyon motokuryenin üzerine devrildi | Video 15.12.2021 | 15:04
00:41
Kastamonu'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı | Video 15.12.2021 | 14:58
01:16
Esenyurt’ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu | Video 15.12.2021 | 14:48
02:28
Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu | Video 15.12.2021 | 14:37
02:31
00:50
Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 15.12.2021 | 14:21
Elazığ'da iki dağ keçisinin kavgası sonucunda yaralanan dağ keçisi, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olay dün meydana geldi. Koruma altındaki dağ keçilerinden biri, diğer dağ keçisiyle ettiği kavga sonucunda yaralanıp kayalıklarda mahsur kalınca devreye Jandarma ekipleri girdi. Ekipler dağ keçisinin kurtarılması ve sağlığına kavuşturulması amacıyla seferber oldu. Keçi, ekipler tarafından olduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Yapılacak tedavinin ardından dağ keçisinin doğal ortamına bırakılması hedefleniyor.