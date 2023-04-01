Video Yaşam Elazığ'da katledilen 6 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı | Video
Elazığ'da katledilen 6 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı | Video

Elazığ'da katledilen 6 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı | Video

01.04.2023 | 14:35

Elazığ'da, dün doğal gaz kaçağından dolayı girdikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği tespit etti. Hayatlarını kaybeden 6 kişilik ailenin cansız bedenleri son kez cenaze namazında bir arada görüntülendi.

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Olay, dün merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedeni 2 savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığına defin edildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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