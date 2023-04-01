Elazığ'da katledilen 6 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı | Video
Elazığ'da, dün doğal gaz kaçağından dolayı girdikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği tespit etti. Hayatlarını kaybeden 6 kişilik ailenin cansız bedenleri son kez cenaze namazında bir arada görüntülendi.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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