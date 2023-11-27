Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi | Video
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi.
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