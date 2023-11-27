Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi | Video 27.11.2023 | 11:29 Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.