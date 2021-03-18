Video Yaşam Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocukların anneleriyle buluştu | Video

Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocukların anneleriyle buluştu | Video

Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocukların anneleriyle buluştu | Video
18.03.2021 | 13:23

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocuklara ilişkin, "Görme engelli bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacı aynı değil. Bu farklılıkları sadece 'engellilik' başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

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Emine Erdoğan, Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda farklı engel gruplarından özel gereksinimli çocukların anneleriyle bir araya geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin de katıldığı programda, anneler, özel çocuklar adına çözüme kavuşturulmasını bekledikleri taleplerini Bakanlara iletti.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hayat, hepimize farklı yükler paylaştırıyor. Önemli olan yüklerimize omuz vermek. O sıkıntılı süreçte yoldaş olmak. Ben de özel ihtiyaçları olan çocuklarımızın anneleri ile, sizlerle birlikte olmak istedim. Sorunları ve ihtiyaçları birlikte konuşalım diye arzu ettim. Bakanlarımız, yetkililerimiz burada. Sizlerin söyleyecekleri en doğru politikaların belirlenmesinde ışık olacaktır" diye konuştu.

Bir toplumun gelişmişliğinin herkesin hayata eşit ve adil katılabilmesiyle ölçüleceğine işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Çok iyi bir eğitim sisteminiz olabilir ama onu gerçekten mükemmel kılan engelli bireylerin de eşit faydalanabilmesidir. Şehirlerimizi güzelleştirmek adına mimari harikalar yapabilirsiniz ancak merdivenler yüzünden engelli bir birey mutlu değilse, aslında hiçbir güzelliği yoktur. Aynı şekilde her gün yeni bir keşfin yapıldığı teknoloji dünyası övünç meselesi olabilir ama bu dünya, engelli bireylerin kullanımına açık değilse, aslında çok da büyük bir gelişmeden bahsedemeyiz."

"ÇOCUKLARIMIZIN HEDEFLERİNE ÖZGÜRCE ULAŞABİLMELERİNE İMKAN SAĞLAYACAĞIZ"
Emine Erdoğan, özel çocukların eğitim, sağlık, iş ve sosyal yaşam gibi alanlardan eksiksiz yararlanmasının en başta temel insan hakları meselesi olduğuna dikkati çekti.

Birçok engel grubunun bulunduğuna ve her grubun kendi içinde bir dünya olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Görme engelli bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacı aynı değil. Bu farklılıkları sadece 'engellilik' başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada 'yaşayan bilir' sözünü temel bir prensip olarak almalıyız. Politikaları oluştururken annelerin tecrübelerinden çıkaracağımız çok ders var."

"EVLATLARIMIZIN CEVHERLERİNİ AÇIĞA ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞ VERMELİYİZ"
Bedenin insanı meydana getiren öğelerden yalnızca biri olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, "İnsan ruhuyla, gönlüyle, aklıyla da var. Evlatlarımızın bütün bu hasletlerini, cevherlerini açığa çıkarmak için uğraş vermeliyiz" şeklinde konuştu.
Emine Erdoğan, annelere hitaben, "Bu yolda asla yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Devletimiz her zaman yanınızda. Bizler yanınızdayız" ifadesini kullandı.

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