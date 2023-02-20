Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında açıklama | Video
Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucu enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında, “Morali de yüksek, genel durumu da iyi. İnşallah bugün de servise çıkarmayı planlıyoruz” dedi.
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