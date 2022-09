Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı | Video

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kurutulmak için serilen domatesler, tarlaları kırmızıya boyadı.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Kesik Mahallesi'nde bulunan domates kurutma sergisi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kurutulmak için serilen domatesler, tarlaları kırmızıya boyarken, eşsiz görüntüler ortaya çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de idareci ve teknik personelleri ile birlikte sergiyi ziyaret ederek, firma sahibinden bilgi aldı. Şahin, "Yeşilhisar bölgesi özellikle son yıllarda kurutulmuş domates üretimine doğru kaymaya başladı. Ege Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmamız iki senedir bulunduğumuz arazide çalışmalar yapmaktadır. Kayseri her ne kadar sanayi şehri olarak bilinse de Erciyes' in eteklerindeki ovalarda yetiştirilen ürünler, bölgede oluşan gece gündüz ısı farkından dolayı kaliteli ve katma değeri yüksek ürün üretimi sağlamaktadır. Geçen yıl Kayseri'de 3 bin 300 dekar alanda domates üretimi yapılmış olup bu üretimin yüzde 80'i Yeşilhisar ilçemizde yapılmıştır. Yeşilhisar ikliminin etkisiyle, yetiştirilen domatesteki aromanın farklılığından bu bölge büyük firmaların tercih sebebi olmaktadır. Bu sene bölgede ekiliş 4 bin-4 bin 500 dekar alana ulaşmış olup, Kayseri genelinde bu alan 8 bin dekarı bulmaya başlamıştır. Bölgede firma tarafından kükürtlü ve tuzlu olmak üzere iki tür kurutma sistemi uygulanmaktadır. Sistem ihraç edilecek ülkeye göre değişmekte olup, Okyanus ötesi ülkelerde kükürtlü kurutma sistemi tercih edilirken, Avrupa ülkelerinde tuzlu kurutma sistemi talep edilmektedir. Teknik ekiplerimizle birlikte geliştirmiş olduğumuz projelerle, firmamızın üretmiş olduğu verimli çeşitleri Kayseri içerisinde küçük küçük alanlarda vatandaşlarımızın kuru domates ve salça ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Firmamıza özellikle Kayseri'deki ürün deseni değişimine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. İl ve ilçe de bulunan personellerimizle birlikte teknik anlamda yapılabilecek ne varsa destek vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.Firma sahibi de, "Bu sektörde 20 yıldır kuru domates üretimiyle uğraşmaktayız. Anadolu'nun birçok ilinde bu işi yaptık. İki yıldır da bu bölgedeyiz. Kuru domates ilçeye ayrı bir pazar getirdi. Kuru domatesin ihracat ortalaması 22 bin ton iken şu an 32 bin ton civarındadır. Yeşilhisar' da güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Ortalama 120 dönüm sergimiz bulunmakta. Buradan 350 ton kuru domates kaldırmayı planlıyoruz. Çiftçilerimize büyük katkı sağlıyoruz. İl ve ilçe teknik personellerine çalışmalarımıza olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.(AG-