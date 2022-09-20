Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı | Video

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kurutulmak için serilen domatesler, tarlaları kırmızıya boyadı.
Firma sahibi de, "Bu sektörde 20 yıldır kuru domates üretimiyle uğraşmaktayız. Anadolu'nun birçok ilinde bu işi yaptık. İki yıldır da bu bölgedeyiz. Kuru domates ilçeye ayrı bir pazar getirdi. Kuru domatesin ihracat ortalaması 22 bin ton iken şu an 32 bin ton civarındadır. Yeşilhisar' da güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Ortalama 120 dönüm sergimiz bulunmakta. Buradan 350 ton kuru domates kaldırmayı planlıyoruz. Çiftçilerimize büyük katkı sağlıyoruz. İl ve ilçe teknik personellerine çalışmalarımıza olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
(AG-